Com a eliminação da Liga dos Campeões, a carga de jogos do Sporting diminuiu bastante, e por isso há menos minutos para serem disputados pelos jogadores do plantel.

Nesse sentido, e na véspera do jogo com o Vitória de Guimarães, Ruben Amorim foi questionado se agora é mais difícil lidar com os egos dos futebolistas. A resposta não podia ter sido mais clara.

«O Sporting está em primeiro lugar, eles sabem que podem jogar todos e é assim desde o primeiro momento. Quem quiser ter o ego muito grande e quiser sempre jogar, não vai ter grande hipótese», alertou.

«Eu sempre fui polivalente e ia muitas vezes para segundo plano, e vivi bem com isso, por isso não vou recompensar ninguém com um ego demasiado grande. A melhor equipa é a que vai jogar para este jogo, e eles sabem que isso não significa que uns sejam melhores do que os outros», acrescentou.

De resto, Amorim revelou ainda que Matheus Reis teve um problema no pé durante a semana, mas está recuperado e por isso o treinador deve ter todo o plantel à disposição para a partida em Guimarães, este sábado, às 20h30.