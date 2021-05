Ruben Amorim espera dificuldades e m Vila do Conde diante de um Rio Ave que considera valer mais do que indica a classificação da Liga. O objetivo do Sporting passa, obviamente, por vencer, mas o treinador quer descansar os adeptos «mais cedo», se possível, «com mais golos».

«É um jogo muito difícil. Tem valores claramente acima da posição em que estão na classificação, e o Miguel Cardoso é um treinador com uma ideia muito positiva, que gosta de jogar. Preparámos isso e sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos bem. O que queremos é continuar a jogar bem, fazer mais golos e descansar os adeptos mais cedo», começou por destacar no lançamento do jogo da 31.ª jornada.

O Sporting tem sentido dificuldades na finalização, como se viu no último jogo com o Nacional em que os golos só chegaram os últimos minutos do jogo. «Estamos a rematar mais à baliza, estamos a criar mais oportunidades, temos de fazer mais golos», comentou.

Do outro lado, vão estar vários antigos jogadores do Sporting. «É preciso manter a nossa qualidade de jogo, sermos muito intensos, perceber como vamos bloquear o Francisco Geraldes com bola, a velocidade do Mané, conhecemos bem o Gelson Dala. O Tarantini é muito experiente, o Filipe Augusto também. Vamos preparar bem o jogo, sabendo que a diferença neste momento está em marcar golos», destacou.

A dificuldade na finalização não preocupa propriamente o treinador, uma vez que não têm faltado oportunidades. «Houve fases em que conseguimos marcar dois golos na primeira parte, controlar, e não tínhamos tantas oportunidades… Por isso, o importante é marcar e não sofrer. Não sofrendo vamos estar mais perto de vencer, e esta equipa já mostrou que está sempre perto de marcar», destacou ainda.

Nesse capítulo, Jovane Cabral foi determinante no último jogo, com um golo e uma assistência no triunfo sobre o Nacional. «Quando chegamos foi um jogador muito importante, era sempre titular. Baixou, depois voltou a ser titular na Taça da Liga, depois desapareceu mais um pouco, mas tem características muito importantes. O principal é que acredito no Jovane desde o princípio. Acredito no Jovane, como no Tiago Tomás e no Paulinho», destacou ainda.