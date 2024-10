Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após o empate nos Países Baixos com o PSV:

[Não era jogo para Daniel Bragança ser titular?]

«Não tem nada a ver com a característica física ou não. São opções para certos jogos. Poderíamos ter de fazer a saída a quatro e o Morita tem capacidade para isso e o Morten tem características diferentes. Foi apenas uma escolha. Já tínhamos pensado nisto de ter três médios. Eu pensei que no início do jogo íamos perder alguma velocidade porque com a pressão alta e com o Dani naquela posição ele ia puxar ainda mais a equipa para nos pressionar e que ia ser ainda mais difícil. Mas eu estava errado e ele na segunda parte provou isso. Vejo o Dani como titular, como disse ontem. Apenas faço opções e no fim do jogo é mais fácil ver quem devia ter jogado.»