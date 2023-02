O treinador do Sporting, Ruben Amorim, não mostrou preocupação com a questão da renovação com o avançado Youssef Chermiti, sublinhando, esta quarta-feira, que o atacante de 18 anos tem «mais um ano de contrato», algo que, explica, salvaguarda os leões.

Questionado sobre a renovação do jovem que, nos últimos dois jogos, deu a vitória ao Sporting em Vila do Conde e marcou o único golo na derrota ante o FC Porto em Alvalade, Amorim lembrou o trabalho de renovação com outros jovens, como Dário Essugo e Mateus Fernandes, adiantando que, segundo sabe, «em breve» há novidades sobre o vínculo de Chermiti.

«O Youssef tem mais um ano de contrato, estamos salvaguardados. Depois, temos vindo a fazer uma renovação com os miúdos. Com todos, mas estamos a reforçar como fizemos com o Dário [Essugo], com o Mateus Fernandes, com os que achamos que estão mais avançados nós estamos a fazer esse trabalho», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Midtjylland.

«Portanto, não me preocupa, porque ainda temos mais um ano de contrato, porque sei que o Youssef e os jogadores como o Youssef e o Mateus Fernandes sabem que aqui vão ter oportunidade. Mesmo quando toda a gente acha estranho, eles vão entrar na equipa de repente e vão crescer e, portanto, não vejo melhor sítio para eles. Depois, somos o Sporting e eles cresceram cá e querem jogar no Sporting. Portanto, não é uma preocupação para mim, porque não acaba já este ano. Poderia ter influência no planeamento, mas acho que está tudo controlado e, segundo sei, acho que vai resolver-se em breve», concluiu.

O Sporting-Midtjylland, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, está agendado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.