Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Lille no Estádio José Alvalade:

«O que gostei mais foi do resultado. (…) O resultado foi melhor do que a exibição, mas já sabíamos que o primeiro jogo é sempre complicado. Correu-nos tudo bem, a expulsão ajudou e foi um dia feliz para todos nós. Mas foi uma prova clara de que ainda temos muito por fazer.»

[Por volta da meia-hora o Ruben aproveitou uma paragem no jogo para chamar meia equipa ali ao banco. Sporting já estava por cima, mas acentuou ainda mais esse domínio depois disso. O que é que procurou corrigir naquele momento?]

«Acima de tudo, o Trincão não estava a ser pressionado. O Alexsandro estava sempre a tapar o espaço para o Viktor. E temos de jogar a bola lá. Depois, o lateral-esquerdo do Lille estava sempre em cima do Quenda, mas ninguém estava em cima do Trincão. E podíamos inverter as posições, no sentido de o Quenda esticar e o Trincão ir buscar a bola facilmente.

São pormenores que os jogadores já têm de ler melhor. (…) Os jogadores são novos, mas já podemos dar esses passos sem o treinador estar sempre a dizer. Porque eles têm inteligência e conhecimento do jogo para isso.»