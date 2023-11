Ruben Amorim falou da situação clínica do plantel, revelou que Geny Catamo está lesionado e adiantou que anda uma virose no plantel que afetou pelo menos três pessoas. Pelo caminho, também confirmou que Geovany Quenda, jovem avançado de 16 anos, nascido na Guiné-Bissau e internacional sub-17 por Portugal, está convocado para o jogo deste domingo.

«Pode haver uma chamada surpresa, que já não é surpresa», sorriu, referindo-se a Geovany Quenda.

«Mas sim, podemos chamar algum jogador da formação que temos visto durante os treinos. O Geny Catamo está lesionado e parece-me que está fora até às seleções, está fora para estes últimos três jogos de fecho do ciclo, parece-me. O Morita pode recuperar, mas ainda não vai jogar este jogo, o St. Juste está com uma virose e ainda não sabemos se recupera, o Esgaio também, mas parece mais recuperado, o team-manager também está com uma virose, e portanto, o resto está tudo apto.»

No entanto, Ruben Amorim ainda tem mais uma dúvida: Gonçalo Inácio.

O central não está lesionado, mas pode ficar de fora do jogo com o Estrela da Amadora para recupear fisicamente, antes dos exigentes jogos com o Rakòw e com o Benfica, na próxima semana.

«Em relação ao Gonçalo Inácio, nós estamos a ver a recuperação dos jogadores todos, lembrando que ele jogou a médio centro, correu mais do que está habituado e se não jogar será por recuperação física, porque não podemos ter mais nenhum lesionado para os três jogos que vêm aí. A única forma do Inácio não jogar é não recuperar fisicamente e eu sentir que começa a haver algum risco de eu perder mais algum jogador.»