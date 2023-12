Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview à SportTv 1após a vitória em casa do Tondela (2-1), no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga:

«[Equipa quis resolver o jogo cedo, mas baixou o ritmo na segunda parte] Não pode ser normal. Pode acontecer no jogo, o Tondela também esteve bem na segunda parte a limitar-nos o jogo, mas tivemos muitas oportunidades na segunda parte, mas não conseguimos concretizar. E o golo do Tondela é algo fortuito. Fica sempre aquela sensação de sofrer golos, da distância do marcador não ser aquela que devia ter sido. Mas foi um bom jogo e ganhámos.»

«[Gestão na equipa] Ver dinâmicas novas, ligações novas e meter toda a gente ao mesmo nível. Houve muita gente a fazer o jogo todo porque era preciso e outros ficaram de fora, apesar de às vezes ser bom jogar porque vamos ter uma semana longa. Mas foi para equilibrar o grupo para o que vem aí.»

«[Daniel Bragança] Jogou adoentado. Está mais maduro e a competição faz bem, mas certos percalços na vida também fazem os jogadores crescerem. Sinto que o Dani cresceu na vertente física pelo trabalho que fez, mas muito mentalmente. Sinto que o jogo dele está muito mais adulto.»

«[Rafael Silva, do Leixões, vai ser reforço?] Os jogadores têm de ser apresentados, vamos ver quem poderá parecer nos próximos dias.»

«[Médio poderá ser necessidade?] Há certas posições que são muito difíceis de comprar em janeiro, os jogadores que achamos que têm potencial para vir para cá são titulares e as equipas não os libertam. Vamos ver o que vai acontecer.»

[O que promte] O que quertemos é ganhar o próximo jogo. O pensamento é o portimonense.