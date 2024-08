Esta sexta-feira, no Estádio José Alvalade, o Sporting e o Rio Ave dão o pontapé de saída do campeonato 2024/25.

Ruben Amorim, treinador dos leões, falou aos jornalistas e confessou que está feliz por voltar a «casa».

«Deu para matar saudades no particular (Troféu Cinco Violinos) e na Supertaça. o ambiente dos nossos adeptos foi fantástico. É sempre bom voltar a casa onde temos sido fortes», começou por dizer, esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

Questionado sobre os adversários, 11.º lugar na temporada passada, o técnico do Sporting referiu ser um apreciador do trabalho do homólogo, o treinador Luís Freire.

«Gosto muito da equipa, mas também sou suspeito porque gosto muito do treinador. Jogam de uma forma muito parecida à nossa. Vai haver um grande encaixe e vão ser os duelos a decidir. Mas estamos prontos, queremos defender o título e voltar a ser campeões nacionais», atirou.

«O treinador do Rio Ave é muito bom e pode mudar a forma de jogar em Alvalade. Acho que vai haver coisas novas na equipa que nos podem surpreender. Mais jogadores de posse do que velocidade. Perderam o Aziz e o Boateng. Têm uma saída a quatro e são bons nas bolas paradas. Estamos preparados para tudo, mas queremos impor o nosso jogo», garantiu.

Sobre os objetivos da temporada, Ruben voltou a afirmar o que disse no Marquês: ser bicampeão.

«Objetivo é ser bicampeão. Podemos fazer o que não é feito há 70 anos. O que me fez ficar foi o contrato, a vontade de ficar e vontade do Sporting querer ficar comigo. Favorito? Não, mas todos já olham para o Sporting de forma diferente, somos realmente um candidato ao título. Mas não diria favorito porque a nossa responsabilidade aumentou», concluiu.