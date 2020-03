O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Desp. Aves, no José Alvalade, para a 24.ª jornada da Liga 2019/20:

[Sobre a substituição de Ristovski por Jovane, já depois de o técnico explicar que queria um extremo e não um lateral naquela posição, após o Aves ficar reduzido a nove]

«Quanto a [Ristovski] ficar chateado ou não, quem manda é o treinador e os jogadores têm de aceitar com normalidade. Não há reação nenhuma, não vai ser o treinador do Sporting a dar mais armas para as pessoas baterem no Sporting. Vai ser tratado em casa. Pelo meu passado até, eu gosto destas situações.»

«Porquê Ristovski e não um central? Só tirei um central ao intervalo porque o Mathieu lesionou-se. Treinando um sistema, porque havemos de mudar porque eles têm menos um jogador? Já aconteceu isto no meu clube anterior e não vou abdicar da minha ideia. Eles estão habituados a treinar assim e depois porque há uma mudança no jogo vamos mudar? Enquanto não me convencerem que não é melhor assim, vou continuar assim.»