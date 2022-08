Numa altura em que a continuidade de Cristiano Ronaldo no Manchester United continua a não parecer um dado adquirido, os adeptos do Sporting vão sonhando com o regresso a casa do maior produto saído da formação dos leões.

Menos sonhador é Ruben Amorim, que não quis alongar-se sobre o assunto, até porque, acredita, o avançado português não vai embora de Old Trafford.

«É jogador do Manchester United e não vou estar a comentar possibilidades que não existem. É jogador do Manchester United e parece que vai continuar», afirmou o treinador dos leões em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao Sp. Braga-Sporting.