De olho em três frentes. Durante a antevisão ao encontro com o Famalicão, Ruben Amorim sublinhou a importância, desportiva e financeira, de conquistar a Liga.

«O principal objetivo é o campeonato, mas não vamos abdicar de outras competições [Taça de Portugal e Liga Europa]. Sabemos o impacto de entrar diretamente na Liga dos Campeões, tanto no nosso planeamento como no psicológico dos adeptos. Temos de ser campeões nacionais. Se pudermos ganhar tudo, melhor, mas seria preciso muita sorte», disse.

Aliás, acrescentou, a visibilidade dos leões, ora na Europa, ora na Liga, atrairá «tubarões» europeus, o que dificultará a permanência dos pilares do Sporting. E sobre Gyokeres – prato do dia – o treinador explicou que nenhuma proposta atingiu a cláusula de rescisão. Por isso, reiterou Amorim, ser campeão e entrar diretamente na Liga dos Campeões será «importante» para a sustentabilidade do projeto dos leões.

«Não estamos a fazer um esforço financeiro a manter os jogadores para lutar pelo título. O que fizemos foi um bom planeamento desportivo», rematou.

Por fim, e face a um mês recheado de jogos (e viagens), Amorim afastou qualquer preocupação, lembrando que há profundidade no plantel, em breve reforçada pelos regressos de Morita e Diomandé.

«Sinto que o plantel está no bom caminho e que, sem grandes lesões, temos equipa para competir por todas as competições e dar oportunidade a todos os jogadores», concluiu.

O Sporting lidera o campeonato, com 49 pontos, mais um em relação ao Benfica. Este sábado, às 18h, os leões visitam o Famalicão, oitavo classificado, com 22 pontos, somente mais cinco face ao lanterna vermelha Rio Ave.

Ruben Amorim não contará com St. Juste, que continua entregue ao departamento clínico, nem com os internacionais Morita e Diomandé.