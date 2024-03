O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate na receção à Atalanta (1-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

[Acredita que vai conseguir aguentar o Sporting nas três competições até ao fim?] «Eu como treinador do Sporting… o melhor é estar em todas as competições. Se não fosse treinador do Sporting, elaborava mais a resposta. Mas a dificuldade não é só nossa: qualquer equipa que jogue de três em três dias, cai em termos físicos. A Atalanta também tem esta carga, mas é mais forte nos duelos. Temos de jogar de outra forma, a Atalanta hoje foi mais forte do que nós.»