O treinador do Sporting, Ruben Amorim, completou este domingo as explicações sobre as declarações que fez sobre as consequências de o clube não ganhar títulos em 2023/24, sublinhando que sai pelo seu pé, mas que isso já era algo que estava conversado internamente.

«Obviamente se não ganharmos títulos, sairei pelo meu pé. Mas isso já estava na nossa conversa de sempre, não é nada de novo», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Casa Pia, da 19.ª jornada da I Liga.

«Se não ganharmos títulos, não porque não conseguimos ganhar, mas sim porque eu, como treinador, dois anos seguidos sem ganhar títulos, eu acho que não pode acontecer num clube grande como o Sporting. Portanto, não muda nada», prosseguiu Amorim, que admitiu que há muito tempo não sentia tanto «silêncio» na equipa após uma derrota como foi a sofrida ante o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça da Liga, na terça-feira, por 1-0.

Por isso, Amorim quer rapidamente que a bola volte a rolar, já ante o Casa Pia, no jogo marcado para as 20h45 de segunda-feira.

«Simplesmente, estamos preparados para o jogo do Casa Pia. Sabemos bem o que eles querem fazer, uma equipa que ganha mais jogos ultimamente fora do que em casa e nós precisamos que a bola comece a rolar outra vez para entrarmos no que queremos fazer, que é ganhar títulos», rematou.