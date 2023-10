O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Arouca (2-1), em jogo da oitava jornada da Liga:

[Tenciona dar férias aos jogadores nesta pausa de seleções?] Ninguém tem mini ferias, terão dias de folgas. No máximo vamos dar três dias, mais do que isso depois já sentimos que é muito mais difícil voltar ao ritmo. Temos um grupo grande de jogadores que não vai a seleção, não estou a dizer que os outros estão errados, simplesmente há equipas que ficam sem plantel e nós ficamos com um plantel grande. E há jogadores que têm muito para crescer. Vamos dar três dias, depois vão voltar, até porque assim que pára o campeonato eles estão a descansar mentalmente, não têm a pressão dos jogos. Os que vão para a seleção, muitos deles são umas férias. Eu estive lá e sei que aquilo são férias, limpam a cabeça, a dinâmica é completamente diferente. Não há mini férias. Vamos ter obviamente ao descanso, mas não há mini férias.»