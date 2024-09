Pedro Gonçalves, Geovany Quenda e Francisco Trincão foram algumas das novidades que Roberto Martínez apresentou na última convocatória da Seleção Nacional, mas do trio de sportinguistas, só Pote somou minutos – escassos – no duplo compromisso de Portugal para a Liga das Nações.

Isso mesmo foi tema na conferência de imprensa desta quinta-feira de Ruben Amorim, na qual o técnico do Sporting lembrou que as opções são do selecionador nacional e apenas dele e congratulou-se pelo facto de ninguém se ter lesionado.

«Isso é uma escolha do selecionador e há tanto por onde escolher. Fiquei feliz por terem sido chamados e por estarem envolvidos na seleção, é um orgulho para o clube. Em relação à utilização, depende dos jogos e da ideia do treinador. O que eu espero é que venham sem lesões e isso acabou por acontecer», afirmou, na antevisão ao duelo com o Arouca.

Outro dos jogadores que esteve ao serviço da respetiva seleção, neste caso a da Bélgica, foi Zeno Debast. O jovem defesa foi titular na derrota diante da França e no final da partida ouviu críticas de Toby Alderweireld, antigo internacional belga.

«Vi que passaram muitas críticas, mas também vi a resposta do selecionador [Domenico Tedesco]. Ligo mais às opiniões do selecionador do que ex-jogadores. É um talento, tem de melhorar certas situações, principalmente defensivamente, mas sinto-o na mesma maneira que senti quando assinou. É um grande jogador, vai dar muito ao Sporting», defendeu.