O treinador do Sporting, Ruben Amorim, defendeu esta quarta-feira que, sem a conquista do campeonato em 2021/22, a época vai sempre soar a escasso, apesar de os leões já terem conquistado a Taça da Liga a Supertaça na presente temporada.

«Em relação à época, eu volto a dizer: depende da exigência que se tem. Num passado recente, ficar no segundo lugar e dois títulos já era bom. Nós ganhámos dois títulos este ano, ganhámos dois títulos no ano passado. Mas lá está, o principal é o campeonato e isso está praticamente impossível e vai sempre soar a escasso a mim», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

«A mim, soa-me a escasso e sou o treinador, devia estar a defender o outro lado, que é o projeto e é um projeto e sim, precisamos de tempo. Começámos no mais difícil, logo no primeiro ano sermos campeões, se calhar se fosse ao contrário estaríamos a falar de crescimento do projeto. Eu acredito muito e, principalmente, tenho a certeza: a equipa joga muito melhor, o plantel está mais valorizado. Mas, como treinador, sinto que é escasso, sinto que falta qualquer coisa ao não ganhar campeonato e se não conseguirmos ganhar a Taça de Portugal e é esse sentimento que vai ficar com certeza», afirmou.

O FC Porto-Sporting joga-se a partir das 20h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Nuno Almeida e transmissão na TVI. Siga também o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Os azuis e brancos partem com vantagem de 2-1 obtida na primeira mão e, como esta época a Taça ainda não tem abolida a regra dos golos fora, o Sporting precisa de marcar, no mínimo, dois golos para reverter ou igualar a desvantagem.