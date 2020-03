Ex-colega de equipa e amigo de Silas, Rúben Amorim foi questionado sobre Silas na conferência de apresentação no Sporting, e não teve problemas em brincar com a circunstância de ter sido o antecessor, na despedida do emblema leonino, a confirmar quem seria o novo técnico.

«Agradeço as palavras do Silas quando se despediu. Apenas apresentou-me sem estar tudo tratado… (risos).», começou por dizer.

«É um excelente homem e um grande treinador, mas como disse o Sporting é um clube tão grande que precisa de ganhar. Não há muito tempo, sabemos disso», acrescentou ainda Amorim.