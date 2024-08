Ruben Amorim acredita que Morten Hjulmand tem as características perfeitas para ser o novo capitão do Sporting.

Na antevisão ao jogo com o FC Porto, a contar para a Supertaça, o técnico dos leões admitiu que a decisão já tinha sido equacionada no decorrer da última época, pelo facto do dinamarquês ser «um líder natural». Amorim refere ainda que além da equipa técnica, também Coates, Neto e até Hugo Viana consideraram que Hjulmand reunia as condições necessárias para envergar a braçadeira de capitão.

«Hjulmand é um líder, é algo natural nele, vimos isso durante a época e também pelas atitudes que teve dentro e fora do campo, foi muito claro para nós. Quando começámos a falar na equipa técnica, mesmo com o Coates, o Neto e o Viana, todos disseram que o Hjulmand tinha de ser um dos capitães», começou por recordar.

Com as saídas de Coates, Luís Neto e Paulinho, a promoção do dinamarquês foi um processo também natural. «Depois acabou por ser a escolha principal e às vezes a liderança não tem de ser só o mais bonito ou que joga mais vezes. Aquilo que notamos no dia a dia é que tem algo diferente para dar à equipa. Mas tal como ele disse, temos de estar juntos, as coisas não se fazem de um dia para o outro e estamos preparados para precaver saídas de jogadores muito importantes», afirmou o técnico.