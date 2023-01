Sporting e FC Porto disputam este sábado a final da Taça da Liga, em Leiria.

Os leões já foram eliminados da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões, os dragões continuam em ambas as provas. Mas afinal, este título da Taça da Liga é mais importante para quem?

«Para nós é sempre mais importante, nós saímos da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal, e também porque temos menos títulos. O FC Porto ganhou a Taça e o campeonato na última época, portanto acho que é mais importante para nós», começou por responder Ruben Amorim, em conferência de imprensa.

«Mas a vontade de vencer vai ser igual para as duas equipas. Precisamos destes títulos, temos um projeto que precisa de títulos. Jogadores têm mostrado muito talento, mas não têm sido consistentes, por isso precisamos de títulos», acrescentou o técnico leonino.

Mas em caso de vitória, esta Taça da Liga salva a época do Sporting? Não podemos ter um discurso quando as coisas correm bem e mudar o discurso. O ano passado foi escasso, este ano será escasso também. Sei que isso põe perigo muita coisa, mas é assim que quero levar as coisas, quero que os jogadores sintam isso. Não salva nada e continuará a ser escasso, teremos de melhorar e ganhar jogo atrás de jogo.»