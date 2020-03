A mudança de Rúben Amorim para o Sporting é vista por muitos como uma jogada de risco. Para o emblema leonino e para o próprio técnico, que prefere ver a questão por outra perspetiva.

«Posso dizer que não foi por razões financeiras. Também faço a minha estratégia de carreira, e se não ganhasse aqui, ia ganhar noutro lugar. As pessoas falam muito no risco, perguntam: e se corre mal? Eu faço a pergunta ao contrário: e se corre bem? E se mexe com estas pessoas, e se conseguimos dar uma nova vida ao clube? Talvez tenha escolhido o desafio mais difícil, mas foi o desafio que eu quis», respondeu.

