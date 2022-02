Os incidente no clássico entre o Sporting e o FC Porto voltaram a ser tema de conversa na conferência de imprensa de Ruben Amorim de antevisão ao jogo com o Estoril.

O treinador dos leões recusou voltar a entrar a fundo no tema, isto depois de ser questionado sobre os castigos que incidiram sobre jogadores do FC Porto e do Sporting - no caso concreto da equipa de Alvalade, sobre João Palhinha e Bruno Tabata - mas não deixou de dizer, numa frase concisa, o que pensa ser necessário no futebol português «Já falei sobre isso e não me quero alongar sobre os castigos. Volto a dizer: quero falar sobre futebol e isso ultrapassa-me. Não vai mudar muito e tem de haver uma reestruturação maior no futebol português. Sou treinador do Sporting, foco-me no trabalho e deixo isso para quem tem de decidir», disse, antes de falar sobre os jogadores castigados: Palhinha, Tabata e também Coates (expulso) e Esgaio, que atingiu uma série de cartões amarelos.

«Os nossos jogadores que estão castigados, é trabalhar bem. Têm mais tempo para trabalhar certas coisas que não têm quando têm muitos jogos. É olhar um pouco para o lado positivo das coisas.»