A cumprir as primeiras temporadas como treinador, Ruben Amorim já consegue ver onde evoluiu e até identificou os aspetos nos quais tem de melhorar.

«Alguém que tem dois anos e meio como treinador principal, se não tiver de melhorar… Tenho de melhorar muita coisa, na forma como abordamos os jogos, no entendimento do jogo, perceber melhor o dia a dia, estes momentos da pressão, tudo isso cresce com a experiência. Houve uma evolução da equipa relativamente ao ano passado, a diferença é grande, e isso também vem da experiência do treinador, de ver o jogo de outra forma e conhecer melhor os jogadores. Tenho ainda muito para aprender. Dei passos em frente durante a minha formação, preciso de crescer em tudo, tal como treinadores com 20 anos [de carreira] precisam de crescer no dia a dia», afirmou o técnico do Sporting, em conferência de imprensa ao início da tarde desta sexta-feira.

Exemplo das melhorias de Amorim como treinador é o comportamento no banco, isto porque, ao contrário do que aconteceu na época passada por quatro vezes, o timoneiro dos leões não foi expulso na atual temporada.

«É mais um ponto, tem a ver com a experiência e a equipa. Apesar de não sermos campeões, é um bocadinho o espelho da equipa, sinto-me mais tranquilo, a equipa joga e controla melhor os tempos do jogo, isso dá-me mais tranquilidade. Obviamente, também fazemos um trabalho de casa, não podia continuar naquele ritmo de expulsões, também acho que o público ajuda, não se ouve tanto, até os comentários entre treinadores ou uma boca para o campo já não se ouve tanto e não ativa o outro treinador e isso fazia-me impressão. Também temos o Gonçalo [preparador físico], que tem esse papel de, quando começa a ficar mais quente, ele falar comigo. Arranjamos estratégias para lidar bem com esses momentos. Tem a ver com a experiência, subi muito rápido», analisou.

«Relembrar que, no ano passado, passei por momentos difíceis de suspensões, processos judiciais para ficar seis anos sem exercer a minha profissão e isso mexe com as pessoas, altera a nossa forma de estar. Este ano estou muito mais calmo, para o ano não sei como vai ser», acrescentou.

