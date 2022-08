O antigo internacional português Fernando Chalana morreu na última quarta-feira e o treinador do Sporting, Ruben Amorim, recordou o homem com quem trabalhou nos escalões de formação do Benfica.

«Foi meu treinador nos infantis, foi sempre alguém muito importante no Benfica, toda a gente na formação cresceu um bocadinho com o mister Chalana. Deixou-nos muito cedo, deixa boas memórias a todos os que privaram com ele, eu só o vi jogar em cassetes. Um abraço à família e a todas as pessoas no Benfica, vai fazer falta. Vai ter uma despedida que merece», disse o treinador leonino esta sexta-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave.

Refira-se que o velório de Chalana decorreu na quinta-feira e durante esta manhã, na Basílica da Estrela. Haverá a celebração de uma missa às 14h15 e o cortejo fúnebre sai depois para o Estádio da Luz, onde o 'Pequeno Genial' será homenageado.

[artigo atualizado]