Apresentado esta semana como reforço do Sporting, Manuel Ugarte causou boa impressão em Alcochete. Pelo menos a julgar pelas palavras de Ruben Amorim, que se mostrou surpreendido com a qualidade do uruguaio.

«O Ugarte é uma opção para o jogo frente ao Sp. Braga, veio muito bem fisicamente, é melhor jogador do que eu pensava, e estamos muito felizes por isso. Adaptou-se rapidamente, a ajuda do Coates ajudou, e é mais uma opção», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.

Ugarte é mais uma opção para o meio-campo leonino, mas isso não significa que a saída de João Palhinha esteja mais próxima.

«Queremos dois jogadores por posição e o Ugarte é mais um jogador para o meio-campo. Estamos a preparar o futuro, mas não quer dizer que fique mais fácil o Palhinha sair», rematou.

O Sporting defronta o Sp. Braga este sábado, na Pedreira, a partir das 20h30.