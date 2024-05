Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota:

«A partir da próxima semana já não se ouve mais falar em campeonato. Estou confiante para a próxima época e para a Taça. A Taça vai ser completamente diferente. Temos de ter noção do adversário que é [FC Porto], da época que teve, do treinador que é e da presença de um presidente no banco. Tudo isso vai entrar no jogo e temos de estar preparados para isso.

[sobre o recorde de pontos [86] de Jorge Jesus pelo Sporting que bateu]

Dar os parabéns ao mister Jorge Jesus. Sabe sempre bem. Esta equipa fez um campeonato tão bom que merece esta marca que fica. E por isso também é tão importante vencer a Taça de Portugal, porque acho que esta equipa tem também de ganhar a Taça de Portugal para ser uma época completa: acho que vai saber a pouco se for só o campeonato.

A marca é boa, podemos ainda aumentar e tornar mais difícil para os que vêm a seguir, que serão, se Deus quiser, daqui a alguns anos.»