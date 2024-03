Antes de viajar para Bérgamo, onde na noite desta quinta-feira o Sporting decide a qualificação para os «quartos» da Liga Europa, Ruben Amorim falou aos jornalistas e voltou a abordar a gestão da equipa.

«O Coates poderá começar no banco, visto que saiu com uma dor [da partida em Arouca]. Vamos apresentar o “onze” que está mais fresco. Se formos sempre com os mesmos jogadores, contra estes adversários, não temos hipóteses. Vai haver uma rotação normal», começou por dizer o treinador do Sporting, em declarações à SIC.

Minutos mais tarde, e ao microfone da Sport TV, Amorim analisou a reta final da temporada, numa fase em que o Sporting é líder da Liga, está nas meias-finais da Taça de Portugal e almeja atingir os «quartos» da Liga Europa.

«É tentar ganhar todos os jogos. Numa pequena dúvida, em que podemos perder um jogador para vários jogos, não podemos arriscar. Vamos a Bérgamo para vencer o jogo, com uma equipa com algumas mudanças, mas fresca», rematou, lembrando que o objetivo passa sentenciar a eliminatória nos 90 minutos.

Morita e Adán são baixas confirmadas nos leões.

O Sporting visita esta quinta-feira a Atalanta, na segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa. A bola rolará a partir das 20h e a emoção poderá ser acompanhada, ao minuto, no Maisfutebol.