O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Vitória de Setúbal, em Alvalade, para a 33.ª jornada da Liga 2019/20. Após o empate com os sadinos, os leões fecham o campeonato num dérbi com o Benfica, numa altura em que ainda lutam pelo pódio:

Teme não encontrar soluções para o dérbi com o Benfica? «Arranjar espaços na muralha do Vitória era complicado, mas ele não existe, temos de arranjar. Tentámos, houve movimento, houve. Em relação ao Benfica, vai ser completamente diferente. Vamos à Luz para vencer. Agora, o Benfica não se vai fechar lá atrás, nós vamos pressionar porque é assim que quero que eles aprendam. Vamos sofrer mais uma semana, mas não há problema.»

«Estado de espírito diferente? Até eu preciso de respirar no final do jogo. Nada de especial, é o segundo jogo consecutivo sem vencer, é a minha primeira vez. Apanhámos uma equipa que defendeu com onze dentro do próprio meio-campo. Um jogador com 18 anos tem de saber fazer um passe, um jogador do Sporting ainda mais. Estou a fazer o melhor para o clube e não para mim. Não estou aqui para me defender. Vou arriscar. Sempre que o clube precisa, faço o mais importante para o clube. Não me interessa nomes ou idade.»

«Pressão acrescida na Luz? Tem de se jogar contra todos. Calhou ser na Luz, não vai haver pressão extra. Temos sempre de olhar para o lado positivo da situação. Queríamos fechar a fase de grupos sim, temos mais uma oportunidade que é na Luz. Vamos lá para vencer.»