Ruben Amorim lançou, na manhã deste sábado, os dados para a visita ao Arouca, agendada para a tarde deste domingo e a contar para a 25.ª jornada da Liga. Face às já habituais questões sobre os «jogos decisivos» e a «competição prioritária», o treinador do Sporting voltou a ser esclarecedor.

«Não abdicamos de nada. Se houver uma dúvida, optamos pelo campeonato, mas essa dúvida nem se coloca. Não pensei, sequer, um minuto sobre quem pode jogar contra o Arouca ou contra a Atalanta. Vamos jogar na máxima força e só este jogo interessa», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Quanto às jornadas decisivas, e face à diferença para o Benfica, Ruben Amorim admite dificuldade em definir «jogos decisivos».

«Também sentia isso contra o Desp. Chaves, Rio Ave e Moreirense, portanto já não sei dizer o que é decisivo. Sinto que este jogo também é decisivo, num campo difícil e contra uma equipa motivada. Temos sempre de ganhar e a fadiga não é desculpa», reiterou.

Por isso, o técnico leonino adianta que não se apoiará no estado do relvado ou noutras circunstâncias para justificar um eventual desfecho negativo: «Nunca justificamos os resultados com o estado do relvado, calendários ou árbitros, simplesmente fazemos uma observação à nossa dinâmica. Não será desculpa contra o Arouca, como não foi contra o Rio Ave».

Por fim, e questionado quanto à partida em atraso, em Famalicão, Amorim ripostou com pragmatismo e racionalidade.

«O que interessa é a classificação atual. A melhor forma de não pensar nesse jogo é pensar que não existe», rematou.

O Sporting visita o Arouca na tarde deste domingo, a partir das 18h. O Maisfutebol estará às portas da Serra da Freita para levar até si toda a emoção, antes, durante e após o encontro entre lobos e leões.