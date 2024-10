O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou esta segunda-feira que a sua «renovação» pelos leões está «sempre em cima da mesa», mas escusou-se a comentar o seu «futuro», do qual a única certeza, para já, é que tem contrato até 2026.

«O presidente [ndr: Frederico Varandas] está aí e o presidente sempre disse que eu tenho a renovação em cima da mesa, nesse aspeto estamos conversados há muito tempo e temos essa abordagem desde sempre. Em relação ao futuro, não vou comentar. Queria só deixar essa palavra para ser justo com o presidente e com o Sporting, em si como estrutura. Ao resto, é o mesmo de sempre e não vou dar conversa sobre isso», afirmou Amorim, questionado sobre se Varandas já se tinha sentado consigo para abordar uma eventual renovação.

Amorim respondia na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sturm Graz, da 3.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, a disputar-se em Klagenfurt. Pouco depois, Amorim foi instado a responder sobre as palavras de Varandas, que em entrevista à RTP, transmitida no domingo, disse que um dos melhores treinadores do mundo estava no Sporting há cinco anos.

«Obviamente, se virmos o contexto de hoje dos treinadores e se olhássemos para o contexto do Sporting há uns anos, seria rebuscado alguém dizer que eu estaria cinco anos no Sporting. A verdade é que me sinto muito bem aqui, não sabemos o dia de amanhã, é viver o momento. Mas diria que ninguém esperava, nem eu esperava, estar tanto tempo no Sporting, mas é sinal que nós nos damos bem e que é difícil largarmo-nos», começou por dizer.

«Em relação aos melhores treinadores do mundo, há muito bons treinadores, melhores do que eu, com mais experiência. O presidente não fez mais do que puxar a brasa à sua sardinha. Fico feliz com isso e no Sporting temos muito essa ideia, que nós somos os melhores de todos, que temos os melhores jogadores, os jogadores com mais potencial, que podemos vendê-los por muito mais e é um bocadinho da nossa cultura neste momento, acharmos isso», concluiu.

O Sporting soma quatro pontos na fase de liga da Champions, depois de ter ganho ao Lille (2-0) e de ter empatado na visita ao PSV Eindhoven (1-1). Nos dois primeiros jogos, os austríacos perderam ante o Brest, em França, por 2-1. Depois, perderam em casa ante o Club Brugge, da Bélgica (0-1).

O Sturm Graz-Sporting está marcado para as 20 horas de terça-feira.