Rúben Amorim, treinador do Sporting, foi questionado, após a vitória sobre o Marítimo (1-0), se concordava com a ideia de que a equipa estava um pouco inclinada à direita, no que diz respeito à criação de jogo, e isso o preocupava.

«Não, porque tenho a imagem de todos os jogos. E no jogo com o Belenenses, há um mês, foi o lado esquerdo que resolveu. Com o Vinagre, com o Nuno Santos foi muito forte pela esquerda. Nesse jogo fomos mais fortes pela esquerda. Depende do momento dos jogadores, do espaço. O Vinagre está com alguma falta de confiança, mas vai voltar. O Porro está já connosco há um ano, marcou um golo, é um rapaz cheio de energia, e a bola vai mais para ele, porque a equipa também percebe esses momentos. Preocupado estaria se não desse nem por um lado nem pelo outro», respondeu o técnico leonino.