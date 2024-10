Depois da demissão de Erik Ten Hag e do interesse confirmado do Manchester United em Ruben Amorim, a imprensa inglesa tem explorado a fundo o ainda técnico dos leões, na tentativa de dar a conhecer ao público britânico aquele que pode ser o novo treinador dos «Red Devils».

Nesse sentido, olhemos para aquilo que dizem os principais meios de comunicação social britânicos sobre o técnico português.

The Guardian: «Amorim salvou o Sporting do desespero, mas o United marca um novo teste»

O diário natural de Manchester recua um pouco no tempo e recorda o trabalho do treinador desde a sua chegada ao Sporting, ainda assim, põe em causa esta nova etapa.

«O português construiu o seu nome com base na consistência e no carisma, mas será que consegue transferir as suas palavras de ordem para o Teatro dos Sonhos?

Os paralelismos existem e o Manchester United já os considerou. Poucos treinadores chegam a um clube durante a época em que tudo é cor-de-rosa, mas, mesmo para os padrões mais baixos da profissão, a chegada de Rúben Amorim ao Sporting, em março de 2020, foi marcante.

Amorim construiu a sua reputação com base na sua gestão de homens, na sua capacidade de se relacionar com os jogadores, de estar extremamente próximo deles, mas nunca demasiado próximo. Se tiver de pôr um elemento do balneário no seu lugar, fá-lo-á facilmente e sem hesitações. A autoridade de Amorim advém da força da sua personalidade, do seu carisma; a simplicidade das suas mensagens também. Sabe o que quer. No Sporting, rapidamente se instalou no esquema 3-4-3, que alterou, mas nunca abandonou, e sempre disse que não queria sobrecarregar os jogadores com informações, demasiados pormenores táticos. A clareza e a coerência são palavras de ordem. Geram confiança. A sua ideia é praticar os pormenores uma e outra vez.

Para o United, é possível argumentar que se trata da mais importante contratação de um treinador desde que recorreram a Alex Ferguson, em 1986, quando a equipa estava em 19º lugar na antiga Primeira Divisão. A verdade é que Amorim tem o modelo. Os seus métodos já funcionaram antes, contudo, o Manchester United é um desafio completamente diferente.»

BBC: «Amorim mudou o futebol português»

Sem meias medidas, a BBC teve um debate sobre o português no programa «BBC Radio Manchester's The Devils Advocate podcast» e foi colocado em destaque o trabalho e a carreira de Rúben Amorim.

«Ele é um treinador de enorme sucesso na sua carreira até agora. Não se pode subestimar o trabalho que tem feito no Sporting. Chegou a um clube que estava em tal desordem que não ganhava o Campeonato há 19 anos, mas ganhou-o na sua primeira época. Ganhou-o também na época passada, no seu quarto ano, e esta época estão a voar. Isso dá-nos uma ideia do que ele fez. Pode dizer-se que ele mudou o futebol português»

The Sun: «Mourinho 2.0 que transformou Sporting de morto-vivo em campeão português»

Já o The Sun, faz uma comparação ousada e rasga o português em elogios, ao contrário do que fez com o Sporting ou com o próprio Manchester United.

«Pode ser jovem, mas Amorim já tem um olho para reconstruir e revitalizar superpotências caídas, com o seu carisma contagiante e uma filosofia tática intensa que quase nunca vacila. Os “mortos-vivos” do Manchester United devem estar a rezar por um renascimento semelhante. E talvez o consigam com um dos mais talentosos jovens treinadores do continente - um homem habituado a dar nova vida a instituições em ruínas como Old Trafford. Amorim passou a última década a sonhar com um dia chegar à Premier League inglesa, tal era a sua admiração por um ex-treinador do United, José Mourinho. Depois de se reformar precocemente como jogador, aos 32 anos, Amorim passou o seu tempo na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a ouvir as aulas dadas pelo próprio José. Depois, passou uma semana com o seu ídolo, num estágio no centro de treinos do United em Carrington, em 2018, citando-o como o seu “ponto de referência”.»

«Não é de estranhar que o Manchester City estivesse a preparar Amorim para ser o substituto natural de Pep Guardiola, depois de o diretor de futebol do Sporting, Hugo Viana, ter sido nomeado sucessor de Txiki Begiristain no Etihad. Apesar de toda a má gestão que se tem verificado em Old Trafford ao longo dos anos, esta seria uma verdadeira conquista - finalmente, uma bofetada na cara que o City não tem resposta para dar.»

Star Sport: «P.S, I Love RU»

Em alusão ao filme, «P.s, I Love You» o Star Sport faz capa com Rúben Amorim e destaca também Pep Guardiola no contexto que pode levar o técnico português à cidade de Manchester.

«Pep Guardiola deu o seu apoio a Amorim para enfrentar o enorme desafio de recuperar o rival Manchester United. Guardiola deu a Amorim uma referência brilhante, com os dois a enfrentarem-se na Liga dos Campeões, em Lisboa, na próxima semana, se o português não estiver no comando do United até lá. Guardiola não tem dúvidas que o técnico de 39 anos está preparado para a Premier League.»

Paul Scholes: «Ruben Amorim parece Erik ten Hag – Man Utd perdeu o treinador certo»

Já no programa «The Overlap Fan Debate» da Sky Bet, a antiga lenda do clube, Paul Scholes, revela não estar convencido com a aparente decisão.

«Ele é alguém que pode administrar um clube de futebol de elite e vencer grandes jogos... Concordo com Ruben Amorim, mas parece-se um pouco com Erik Ten Hag [quando se juntou ao Manchester United]. Vem da liga portuguesa, que é um pouco melhor que a liga holandesa. O que fez lá foi bom. Ele parece carismático, e isso diz um pouco sobre ele.»

«Em Inglaterra, não vemos muito futebol português, por isso não sabemos muito. Vemos um pouco do futebol português no futebol europeu e tudo o que ouvimos sobre ele é bom - futebol entusiasmante, com três defesas e baseado na posse de bola - algo que o United não faz. Se ele vier para fazer isso, pode ser emocionante»

«Ainda assim, penso que o Thomas Tuchel era a pessoa certa para treinar o Manchester United, mas é óbvio que já não é possível por estar com a Inglaterra», acrescentou ainda.

Daily Mirror: «Ruben is the man u need»

O segmento desportivo do Daily Mirror tem o título «Ruben is the man u need», um trocadilho que junta o nome do técnico com o do clube.

O jornal destaca, também, as palavras de Pep Guardiola, que aprova a escolha dos «red devils».