As exibições de João Mário no Benfica têm provocado muitos elogios da crítica, e do próprio Jorge Jesus, o que levou a imprensa a perguntar a Ruben Amorim se estava arrependido de não ter feito tudo para manter o médio em Alvalade.

Ruben Amorim foi curto e muito direto.

«Temos o nosso plantel e só quem não viu o Matheus Nunes jogar ou o Daniel Bragança é que pode pensar isso», referiu.

«Não trocava nenhum jogador do meu plantel por um jogador do plantel do Benfica ou do FC Porto. Nós assumimos as nossas escolhas e os outros têm de assumir as deles. Eu não estou arrependido de nada, o Sporting não está arrependido de nada e só quem não viu o Matheus jogar é que pode ficar preocupado.»