Depois da igualdade a duas bolas em Alvalade, Ruben Amorim está à espera de um Arsenal mais forte e acredita que os primeiros minutos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa podem ser decisivos.

«Estou a espera de um jogo muito difícil, de uma equipa que vai entrar com outra velocidade que não entrou em Alvalade, que já nos conhece melhor e isso vai ser importante na abordagem do jogo quer do lado do Sporting quer do lado do Arsenal. Já nos percebem um bocadinho melhor, vamos tentar fazer o nosso jogo, podemos fazer melhor do que fizemos em Alvalade, mas acho que o Arsenal vai ser mais forte, porque tem o apoio do seu público, porque é um jogo a decidir e não tem na cabeça que tem mais um jogo», afirmou o treinador do Sporting na antevisão à partida, em Londres.

«Vejo um jogo com elevado grau de dificuldade mas temos a nossa ambição. Queremos ter bola também, porque é a nossa identidade, mas temos de seguir o que o jogo ditar. É uma equipa muito forte e tem provado isso, poucas equipas venceram o Arsenal esta época, principalmente em casa. Um fator que é diferente do nosso campeonato é que a grande responsabilidade está do lado do Arsenal e podemos jogar com isso. Amanhã [quinta-feira], os primeiros minutos serão importantes e é bom começar com bola, se for possível», prosseguiu.

«Os primeiros 10 minutos vão ser importantes, como vamos abordar, se temos bola, se conseguimos conter o Arsenal, se o Arsenal consegue empolgar o seu público e tornar tudo mais difícil… temos de fazer a nossa parte, temos uma ideia do que queremos fazer. Todos olham para esta equipa como uma grande equipa da época. Não só na Europa, mas principalmente no seu campeonato, que para mim é o melhor campeonato do mundo, de longe. Vamos fazer o nosso papel. Se acreditamos que podemos passar? Acreditamos», analisou.

Amorim recusa a ideia de que os gunners «facilitaram» no primeiro jogo, mas acredita que a equipa de Mikel Arteta já conhece «as rotinas» dos leões e como «fecham os espaços».

«Com um treinador da qualidade que o do Arsenal tem e com os jogadores inteligentes que tem, viram espaços em certos sítios que temos de tapar desta vez. Fizemos o mesmo trabalho, olhámos para o jogo e já conhecemos melhor as características deles. Não vai ser mais fácil, mas temos de saber que o Arsenal olhou para o jogo e tirou algumas informações que temos de ser capazes de anular», vincou.

O Sporting visita o Arsenal esta quinta-feira, num jogo marcado para as 20h00 que pode seguir ao minuto no Maisfutebol.