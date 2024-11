Ruben Amorim chegou ao Sporting em março de 2020, sendo, à data, o quarto treinador dos leões nessa temporada, depois de Marcel Keizer, do interino Leonel Ponte e de Jorge Silas.

De lá para cá, o Sporting, então em convulsão, readquiriu hábitos de vitória, de underdog na luta por títulos tornou-se no principal favorito à conquista do título em Portugal e, segundo o Transfermarkt, tem hoje o plantel mais valioso do futebol português, avaliado em 443,5 milhões de euros, sensivelmente mais 100 milhões do que os plantéis de FC Porto (2.º) e Benfica (3.º).

Confirmada agora a transferência para o Manchester United, Ruben Amorim deixa os leões ao fim de quatro anos e meio, período no qual ajudou a enriquecer o museu do clube com mais cinco troféus (dois campeonatos, duas taças da Liga e uma Supertaça) e os cofres da SAD através dos muitos milhões de euros arrecadados por três apuramentos para a Liga dos Campeões e de algumas das maiores transações da história do emblema leonino, dados que têm sido fortemente sublinhados nos últimos dias pela imprensa de Terras de Sua Majestade.

Foi com o treinador de 39 anos que os leões fizeram quatro dos cinco maiores negócios de sempre: Ugarte foi vendido ao PSG a troco de 60 milhões de euros, Matheus Nunes rumou ao Wolverhampton por €45M, o mesmo valor pelo qual foram transacionados Pedro Porro (Tottenham) e Nuno Mendes (PSG). Sem esquecer, por exemplo, a saída de João Palhinha para o Fulham, que acabou por render 22 milhões de euros e cabe também no top-10, liderado por Bruno Fernandes (€65M para o Man United), das maiores vendas da história do Sporting.

Durante os quatro anos e meio de Ruben Amorim, e em números arredondados, a SAD liderada por Frederico Varandas movimentou perto de 300 milhões de euros em vendas de jogadores, sendo que grande parte desse bolo é fruto do trabalho do homem que vai assumir o comando técnico do Manchester United a 11 de novembro.

No top-10 da lista, que pode conferir na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO, constam jogadores da formação do Sporting lançado por Amorim, jogadores contratados com o aval do treinador e outros – casos de Marco Acuña e de Wendel – que já estavam no clube, mas que saíram após a chegada.

Neste top não cabem, por exemplo, as vendas de Paulinho (€7,750M ao Toluca), de Gonzalo Plata ao Valladolid por €6M, entre muitas outras por valores mais baixos.