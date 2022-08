O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente ao Sp. Braga (3-3), em jogo da primeira jornada da Liga:

«Um jogo emotivo, com muitos golos e várias ocasiões, mas deveríamos ter controlado melhor o jogo, estivemos em vantagem várias vezes. Temos de ser uma equipa mais adulta. Deixámos sempre o Sp. Braga voltar ao jogo, mérito deles, mas também demérito nosso. Faltou-nos aquele instinto matador. Perdemos dois pontos.

[Problemas defensivos] Não era suposto. Sabíamos o que ia acontecer. Nem vou falar em tático e técnica, faltou-nos essa qualquer coisa que sempre tivemos em outros jogos. Fomos penalizados, com mérito também para o Sp. Braga.

[Terceiro golo do Sp. Braga foi frustrante?] Sim, tínhamos de ser mais agressivos nesse momento. É frustrante, mas é futebol. As coisas em casa gostaram, o treinador do Sporting nem tanto e os adeptos do Sporting também não. O campeonato é longo, temos de ganhar o próximo jogo.

O bom disto é que podemos melhorar muito, ou nem digo melhorar, mas estar ao nosso nível. Olhando para todo o jogo, podemos melhorar muito. É o lado bom. Vamos trabalhar.»