Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da vitória por 2-0 sobre o Rio Ave, respondendo a uma questão sobre se irá torcer por Benfica ou FC Porto no clássico da próxima sexta-feira:

«Não vou torcer por ninguém, o campeonato é muito longo, muita coisa vai acontecer, portanto não vou preocupar-me com isso. Aconteça o que acontecer, vai ser bom para nós, porque são dois rivais. Vou preocupar-me, sim, com o Farense do José Mota.

Não vou dizer que não ficaria contente por estar no primeiro lugar, claro que sim, mas o que me agrada mais é sofrer poucos golos: mais do que marcar muito, quero sofrer poucos e ser das melhores defesas. Quem vai ganhar o clássico, é-me completamente indiferente, porque o campeonato é muito longo.»