O Sporting realizou, esta segunda-feira, a última sessão de treinos antes do particular com o Sevilha, numa manhã em que se fez sentir muito calor em Lagos.

Com o plantel todo à disposição, Ruben Amorim colocou os pupilos a trabalhar arduamente, realizando exercícios físicos e outros com bola.

De saída do sul do país, o Sporting defronta o Sevilha, esta terça-feira, às 20h30, no Estádio do Algarve. De manhã, e à porta fechada, os leões defrontam o Farense.