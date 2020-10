É possível Matheus Nunes e João Mário jogarem juntos de início? E as opções por Jovane e Sporar na frente de ataque do Sporting?

Na véspera do jogo com o Gil Vicente, que acerta o calendário e fecha a primeira jornada da I Liga, o treinador dos leões, Ruben Amorim, explicou a relação tática na utilização destes jogadores e garante que há uma intenção absoluta quando aposta em cada um. Admitiu, ainda, que é possível colocar os dois médios em simultâneo, mas lembrou Palhinha e que há vários fatores a pesar nas opções tomadas.

«Obviamente podem jogar os dois, mas falando abertamente, o Palhinha tem características mais difíceis de encontrar. Agora, vai depender dos jogos e da semana, do adversário, da forma e do momento e de quem aproveita as oportunidades, sabendo que são jogadores de características diferentes. Têm de lutar por um lugar», afirmou Amorim, em relação a Matheus e João Mário.

Já sobre Jovane e Sporar, sublinhou que «são jogadores de características diferentes», que podem dar, por isso, diversos aspetos à equipa. «Temos apostado de início no Jovane, com outra capacidade de fazer ligação. Na sua indisciplina tática, cria-nos espaço. Temos dois jogadores que sabem ler bem a movimentação do Jovane: o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves. O Tabata está a chegar. Quando é o Sporar, queremos uma pessoa mais fixa no centro, que apareça mais vezes dentro da área do que o Jovane. Agora, depende de cada jogo, do momento da equipa, se a equipa está bem, se precisa de outra coisa e tem-se visto nos jogos. O Jovane até tem saído para o Sporar entrar, não porque o Jovane está mal, mas porque o jogo pede outra coisa», explicou.

O Sporting recebe o Gil Vicente a partir das 21h45 de quarta-feira, num jogo relativo à primeira jornada da I Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.