Ruben Amorim cumpre neste sábado, diante do Tondela, o centésimo jogo no comando técnico do Sporting.

O treinador dos leões estreou-se a 8 de março de 2020 diante do Desp. Aves em Alvalade e só voltaria a orientar a equipa num jogo quase três meses depois, devido à paragem forçada devido à pandemia.

Há claramente um antes e um depois no Sporting desde a chegada de Amorim. Desde logo porque o leão começou a ganhar mais. Muito mais. São 72 vitórias, 15 empates e apenas 12 derrotas, números que se traduzem em quatro títulos: uma Liga, duas taças da Liga e uma Supertaça.

Dos 14 jogadores utilizados nesse jogo, que o Sporting venceu por 2-0, sobra apenas um jogador no plantel do Sporting: o capitão Sebastián Coates. Os outros estão hoje fora do clube: uns saíram por empréstimos, outros (quase todos) em definitivo, para prosseguirem as carreiras noutros clubes ou para lhe colocarem um ponto final, como aconteceu com Jérémy Mathieu.

Muito mudou no Sporting e nas escolhas de Amorim em dois anos e um mês, mas algo manteve-se quase sempre inegociável: o 3x4x3 desde o primeiro dia.

