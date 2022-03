O castigo preventivo aplicado a Bruno Tabata na sequência dos incidentes no clássico de há três semanas entre o Sporting e o FC Porto no Estádio do Dragão chegou ao fim e o médio brasileiro está no planos do treinador dos leões para duelo desta quarta-feira com os azuis e brancos a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

«Estou a contar com o Tabata. Não acredito que saia castigo nenhum», começou por dizer em resposta a uma pergunta sobre o facto de o Conselho de Disciplina da Federação reunir nesta terça-feira e daí poderem sair castigos efetivos aplicados não só ao jogador brasileiro, mas também a Pepe, que também foi suspenso preventivamente e encontra-se na mesma situação de Tabata.

«Principalmente até passarmos a eliminatória da Seleção com a Itália [nd.r.: play-off de acesso ao Mundial, mas Portugal ainda terá de vencer a Turquia e a Itália a Macedónia do Norte], acho que não vai sair castigo nenhum. Estou tranquilo e estou a contar com o Tabata», acrescentou, dando a entender, mas sem concretizar, que estava a referir-se a Pepe, presença assídua nas opções de Fernando Santos na Seleção.