Prestes a aventurar-se numa «nova vida em Manchester», tal como Ruben Amorim disse nesta segunda-feira, em antevisão ao duelo com o Manchester City (por ironia do destino, grande rival do seu próximo clube), o treinador do Sporting deu uma resposta curiosa sobre como prevê a sua integração em Inglaterra.

Questionado se iria ter mais convívio com os treinadores adversários, tal como manda a tradição inglesa, Ruben Amorim recordou um 'velho rival'.

«Não sei bem se isso era antigamente ou se ainda acontece. Nós vimos de uma cultura completamente diferente. Imaginem, no fim de um jogo, eu e o [Sérgio] Conceição a bebermos um copo de vinho [risos]. É um bocado extraordinário ver essa imagem. Mas eu farei o que tiver de fazer. Quando se muda de cultura uma pessoa tem de se adaptar à cultura e não é a cultura que se adapta a nós», garantiu.

Outra vertente da adaptação é a comunicação. Questionado pelo Maisfutebol se está preparado para abraçar um desafio no estrangeiro apesar de ter tido uma carreira quase exclusivamente doméstica, Amorim assumiu que nos primeiros meses vai ter uma «comunicação mais básica».

A minha comunicação com a imprensa vai ser um bocadinho mais simples, não vou explicar tanta coisa no início, por ser em inglês. Vou ter de passar lá uns três meses, é o que toda a gente diz. Vou ter de explicar as indicações aos jogadores mas será igual, até porque eles são bastantes mais básicos [risos]. Eu dou treinos muitas vezes em inglês para o Hjulmand, o Diomande, o Morita... Não vai haver problema nesse sentido. É uma adaptação a um mundo completamente diferente, mas o resto é igual.

Nesse «resto», Amorim engloba «a ideia de jogo, a forma de trabalhar e a personalidade». Em Manchester terá pelo menos um amigo - Hugo Viana, que parte para o Manchester City no final da época. Questionado se alguma vez pensou em ir com o diretor-desportivo do Sporting para o City, Amorim diz:

«Isso passa pela cabeça, mas não tive dúvidas nenhumas. A minha decisão está tomada, é o clube que eu quero, o contexto que eu quero, é ali que quero continuar a minha carreira. Quando decidi, decidi pelo clube que eu quero. Não houve lugar para indecisão, era o Manchester United que eu queria», garantiu.