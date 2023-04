O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Santa Clara (3-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[O Neto disse que o Sporting tem os melhores defesas do campeonato, concorda?] «Os meus jogadores para mim são sempre os melhores. É difícil eu olhar para outras equipas, mesmo lá fora, e ver jogadores mais talentosos, sim. O St. Juste pela velocidade, o Coates pela experiência e jogo aéreo, o Diomande porque joga com os dois pés, é muito forte fisicamente. O Inácio tem muito talento. São muitos completos. O Neto tem uma capacidade de liderança, melhorou muito na velocidade da bola, é se calhar o melhor jogador a defender quando estamos muitos baixos, lembro-me do jogo com o Sp. Braga do ano do título, foi muito importante. Demorámos a encontrá-los, mas é difícil encontrar outros jogadores que trocaria pelos meus.

[Sobre os lesionados] O Coates vai ser convocado para o Gil Vicente, mas não vou dizer se vai jogar ou não. Fez os dois jogos pelo Uruguai, estava muito cansado quando voltou, mas está apto. O Inácio podemos recuperá-lo, torceu o pé. O Bellerín também está quase a recuperar. O Jovane é que é algo que vai demorar, sofreu uma lesão muscular na seleção.»