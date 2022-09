Alvalade viveu na tarde de terça-feira um dos dias mais gloriosos da história recente do Sporting, com o triunfo frente ao Tottenham, mas já este sábado há jogo para a Liga, frente ao Boavista.

Ora, na conferência de imprensa de antevisão a essa partida, Amorim lembrou que a situação dos leões no campeonato não é boa – são já oito os pontos de diferença para o líder Benfica – e afirmou que os seus jogadores não podem deslumbrar-se. Caso o façam, não jogam.

«São jovens e foi um jogo que teve muito impacto. Falámos com os jogadores, treinámos e mostrámos a tabela classificativa [do campeonato]. Temos vários casos. O Sheriff o ano passado teve dois jogos, ganhou ao Real Madrid e não se qualificou. E no campeonato nãi estamos assim tão bem. Não conquistámos nada. Eles têm de levar isto com naturalidade. Os jogadores sabem que perdem o lugar na equipa se se distraírem. Sabem o que contam e estão preparados para voltar à terra, digamos assim», disse.

Na mesma ocasião, Amorim referiu ainda o bom trabalho – com exceção da venda de Matheus Nunes – que o clube fez no verão, e que apesar das saídas, permite à equipa verde e branca estar já a apresentar um alto rendimento.

Fizemos o planeamento. Disse aqui que falhámos no planeamento na situação do Matheus Nunes, em que vendemos vários jogadores para segurar o Matheus e depois não foi possível. Mas no resto… o Sarabia saiu, fomos buscar o Trincão. O Palhinha saiu, tínhamos o Ugarte preparado há meio ano. O Edwards também foi contratado em janeiro porque sabíamos que ia ter dificuldades em habituar-se à nossa forma de jogar e exigência. Foi tudo feito com tempo e depois torna-se tudo mais fácil. O Morita depois também aparece bem, e temos o Pote para aquela posição», defendeu.

«Uma grande dificuldade no início foi que o Matheus saiu e o Bragança, que nos dava outra segurança, também se lesionou gravemente. Já ninguém faz os movimentos do Matheus, fazem outros movimentos de acordo com as características de cada um. E acho que vai ajudar o Bragança no futuro, muitas vezes falámos que ele tinha pouco espaço na equipa e acho que desta forma vai jogar cada vez melhor, e estamos à espera dele para isso. É mérito de toda a gente, que está atenta e que faz o seu trabalho. Fizemos o nosso planeamento, aqui ou ali falhámos por coisas que não controlamos, mas isso não é só mérito do treinador, é de toda a gente. Do Hugo Viana, do departamento de scouting. O clube tem uma ideia e um caminho, isso é notório nas entradas e saídas», acrescentou.