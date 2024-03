Ao contrário de Pedro Gonçalves – agora lesionado – e Francisco Trincão, Marcus Edwards está a atravessar uma fase de menor fulgor no Sporting, e tem recebido até algumas críticas por parte dos adeptos.

Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Boavista, Ruben Amorim saiu em defesa do jogador e garantiu que não há qualquer displicência no extremo inglês.

«Acho completamente o contrário, sei que a postura corporal dele transmite isso e é difícil para os adeptos perceberem. Acho que está a tentar demasiado, está a tentar muito. Pela primeira vez na vida está a importar-se se tanto e sente que não está ao nível em que devia estar, isso torna-o ansioso», defendeu.

«Sei que é difícil perceber, mas tenho de o defender porque sei que está a tentar muito. Vai voltar ao seu nível, como o Trincão voltou. Todos os jogadores têm essa fase. Sinto que o Edwards está a tentar até mais do que em algumas fases no Sporting», acrescentou.

Num sentido inverso, Franco Israel foi chamado à titularidade perante a lesão de Adán e tem respondido bem: «Ele já agarrou a oportunidade. Tem vindo a crescer, tem jogado mais. Tem-se comportado muito bem, cada vez melhor com a bola nos pés, já fez grandes defesas. Não chamaria agarrar a oportunidade, está aqui porque merece e não estava à prova. Correspondeu e vai continuar na baliza, estamos muito contentes com ele.»