O treinador do Sporting, Ruben Amorim, mostrou felicidade pela renovação do médio Matheus Nunes com os verde e brancos. O jogador de 22 anos viu o prolongamento do vínculo confirmado na véspera do jogo com o Gil Vicente, esta terça-feira. Contudo, o acordo também motivou um conselho de carreira do técnico para o luso-brasileiro.

«É ficar feliz por isso, é bom sinal, de que os jogadores da formação corresponderam à confiança que tínhamos neles. Mas não é só um trabalho desta equipa técnica. Aproveitámos um trabalho que estava a ser feito na formação. Mudamos a vida de jovens e fico feliz por eles, a equipa técnica também», começou por dizer Amorim, em conferência de imprensa, em Alvalade, esta tarde.

«Agora, é dizer ao Matheus que nada foi feito, tem muito a fazer, é só o começo da carreira e tanto se sobe muito rápido, como se desce num instante. Ele tem de estar preparado para isso», completou.

