Pep Guardiola defendeu-se das críticas com Ruben Amorim, lembrando o duelo entre Sporting e Manchester City da época passada, e este domingo o técnico leonino foi confrontado com essas declarações.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Estoril, Amorim reconheceu que é sempre bom ouvir palavras simpáticas, mas lembrou que há uma semana, no empate caseiro com o Midtjylland, viu lenços brancos.

«É sempre bom ouvir elogios, mas a minha realidade passa por lenços brancos dos meus adeptos na semana passada e uma época muito aquém das expectativas. Não me iludo, mesmo ligando ao comentário, os resultados é que importam, as pessoas focam-se no jogo», disse, aos jornalistas.

Amorim reiterou ainda que não quer abrir portas no futebol inglês: «Não quero abrir portas em Inglaterra, e já tive alguns contactos. Volto a dizer que estou muito feliz no Sporting, não ando à procura de nada e o que quero é não desiludir os adeptos e melhorar a minha relação com o Sporting.»