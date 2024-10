O treinador do Sporting, Ruben Amorim, está próximo de sair do comando técnico dos leões, para o Manchester United, tendo a SAD leonina já confirmado, na tarde desta terça-feira, que os ingleses manifestaram «interesse» em pagar a cláusula de dez milhões de euros.

O técnico, que chegou ao Sporting a 5 de março de 2020, oriundo do Sporting de Braga, está a cumprir a quinta época no comando dos leões. São já quase quatro anos e oito meses ao leme dos verde e brancos, num total de 1.699 dias, cumpridos esta terça-feira.

Desde então, e após terminar a época 2019/20 no 4.º lugar do campeonato, Amorim conduziu o Sporting ao primeiro campeonato em 19 anos, em 2020/21, época em que também conquistou a Taça da Liga, a 23 de janeiro de 2021, na final ante o Sp. Braga (1-0), em Leiria, o primeiro dos seus cinco títulos no Sporting.

Depois dos dois êxitos em 2020/21, seguiram-se, em 2021/22, a Supertaça ante o Sp. Braga a 31 de julho, em Aveiro (2-1), e a Taça da Liga, a 29 de janeiro de 2022, ante o Benfica (2-1), novamente em Leiria.

Depois de não ter ganho títulos com Amorim em 2022/23, o Sporting voltou a ser campeão nacional com o técnico em 2023/24.

Da oficialização nos leões a 5 de março de 2020 até ao título na Liga em 2023/24, o último de cinco títulos, veja, na galeria associada, as imagens que ficam para a história de Amorim no Sporting: com os jogadores, com Frederico Varandas, com Hugo Viana... e até com João Pereira, treinador da equipa B, que pode suceder-lhe caso se confirme a saída para o Manchester United.