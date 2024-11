Depois do anúncio oficial do Manchester United, que oficializou Ruben Amorim como novo treinador da equipa principal dos Red Devils, o Sporting reagiu com uma publicação nas redes sociais a relembrar as conquistas do treinador pelos leões.

Apesar de Ruben Amorim só abandonar o comando técnico do clube a 11 de novembro, num espaço de tempo que ainda inclui a realização de três jogos, o clube faz já uma declaração com base no passado e na história desde que chegou a Alvalade.