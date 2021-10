O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Moreirense (1-0), em jogo da nona jornada da Liga:

[Como o plantel lida com a possibilidade de conquistar o bicampeonato depois de muitos anos?] «Temos de continuar com a mesma mentalidade, a grande conquista destes jogadores é a mentalidade de ganhar, seja como for. É isso que temos de manter e foi isso que se mudou. O campeonato é muito longo. Estamos a mostrar que mantemos o mesmo rendimento com público e competições europeias.»