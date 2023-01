Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o empate com o Benfica no Estádio da Luz:

[Todas as equipas à frente do Sporting parecem estar cada vez mais longe e este resultado é como se fosse uma derrota para o Sporting]

«Obviamente que é muito mais penoso para nós do que para o Benfica, que tem a vantagem que tem no primeiro lugar, continua na Taça de Portugal e nós temos a Taça da Liga e a Liga Europa. Estamos cada vez mais longe dos lugares da Liga dos Campeões, porque ficar em segundo ou em terceiro, com todo o respeito, é a mesma coisa, porque ambicionamos ficar em primeiro e depois é que entram os objetivos secundários, que é ir à Liga dos Campeões. E isso é que nos vai dar capacidade para lutar pelo primeiro lugar. Queremos ir à Liga dos Campeões e nada está perdido. Já estivemos a nove pontos do Sp. Braga e conseguimos aproximar-nos.

Isto não é desculpa para nada, mas já ficámos em quarto e no ano seguinte fomos campeões. Tudo é possível. Esta equipa é bipolar, é capaz do melhor e do pior, mas há que olhar para o contexto. Eu sei o contexto, vocês [jornalistas] depois fazem a vossa análise e veem se há razões para isso ou não.»

[Disse que o Sporting precisa de ir à Champions para lutar pelo título. Está mais longe, há toda uma segunda volta pela frente, mas se falhar o apuramento para a Champions quantas casas retrocede o Sporting ao nível do projeto?]

«Não sei. Não vou estar a dizer porque a nossa ideia é garantir a Liga dos Campeões. É uma boa pergunta, mas não faço ideia neste momento. Cada coisa a seu tempo. Eu acredito muito que conseguimos fazer uma grande série de vitórias como fizemos até agora: em nove jogos perdemos um. Acredito que ainda podemos chegar a esses lugares [de Champions].»